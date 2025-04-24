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Клуб из Саудовской Аравии ускоряется в переговорах по звезде Ман Сити

Общие новости

Может стать одноклубником Бензема

Клуб из Саудовской Аравии ускоряется в переговорах по звезде Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Санти Ауна, будущее вратаря "Ман Сити" Эдерсона, похоже, все больше связано с уходом из клуба.

Ожидаемая трансформация команды станет важной вехой в развитии "Сити". После золотой эпохи под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" готовятся к новому этапу – как в тактическом, так и в структурном плане. Несколько ключевых игроков покинут команду, в частности Кевин Де Брюйне и вратарь Эдерсон.

Читайте такжеКлючевой игрок Манчестер Сити рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии

Бразилец, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии, ведь "Аль-Иттихад", в составе которого играют Карим Бензема и Н'Голо Канте, активизировал переговоры по трансферу вратаря. Агент игрока в последние недели неоднократно встречался со спортивным директором "Аль-Иттихада" Рамоном Планесом для продолжения переговоров. Эдерсон является одной из главных трансферных целей для команды, которую ныне возглавляет Лоран Блан.

Добавим, что в этом сезоне Эдерсон провел 33 матча за "Ман Сити" во всех турнирах, пропустив 47 голов и 9 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Манчестер Сити Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Эдерсон Мораес
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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