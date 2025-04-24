Месси и Роналду могут сыграть вместе за одну команду

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть вместе за одну команду.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Аргентины Карлос Тевес заявил о своем желании провести прощальный матч в Буэнос-Айресе, поэтому хочет пригласить к участию своих звездных экс-содноклубников: Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Потенциально, оба легендарных футболиста могут сыграть вместе за одну команду.

"Да, я планирую провести прощальный матч. Нужно определиться с датой и местом. Я хочу, чтобы они сыграли вместе. Если потребуется, я лично привезу Криштиану в Аргентину", — приводит слова Тевеса сайт ESPN.

Прощальная игра Карлоса Тевеса, вероятно, состоится на стадионе "Ла Бомбонера", домашней арене "Бока Хуниорс".

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Вместе с Лионелем Месси Карлос Тевес выступал в национальной сборной Аргентины с 2005 по 2015 год. А с Роналду он пересекался в "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009 год, выиграв вместе шесть трофеев, в том числе два титула АПЛ и один трофей Лиги чемпионов. 41-летний экс-нападающий говорит, что до сих пор поддерживает связь с обеими иконами футбола.