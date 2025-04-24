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Где-то подобное уже видели. В Норвегии матч Кубка прервал снегопад

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В апреле

Где-то подобное уже видели. В Норвегии матч Кубка прервал снегопад

Фото - скріншот Direkstesport

Новина українською

В Норвегии матч Кубка прервал снегопад.

"Тромсе" принимал "Скьервее" во втором раунде Кубка. Через полчаса после начала, матч пришлось приостановить из-за сильного снегопада. Судья на 27-й минуте отправил команды в подтрибунку, а сотрудники приступили к чистке поля.

Спустя 20 минут матч возобновился. Примечательно, что поле чистили также до начала матча.

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"Тромсе" прошли в третий раунд Кубка, благодаря голу Фредерика Кристенсена на 40-й минуте.

Напомним, что перед матчем Лиги Европы между "Будё/Глимт" и "Лацио" также снежило.

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Источник:
NRK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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