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Известно, какая сборная хочет видеть Жозе Моуринью своим главным тренером

Общие новости

Накануне ЧМ-2026

Известно, какая сборная хочет видеть Жозе Моуринью своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания международного футбола. Тренер "Фенербахче", который сейчас переживает насыщенный период в Турции, в последнее время связывается с возможным назначением главным тренером сборной Португалии. Португальская федерация серьезно рассматривает вариант с привлечением Моуринью в преддверии Чемпионата мира 2026 года.

Жозе не раз говорил, что мечтает возглавить национальную сборную — это, по его словам, одна из нереализованных целей в его карьере. Несмотря на нынешнюю сосредоточенность на работе в Турции, интерес со стороны родины может существенно изменить ход событий. Его авторитет и опыт вызывают уважение среди футболистов, и именно Моуринью может стать той фигурой, которая даст новый толчок команде перед важным циклом.

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Футбольная федерация Португалии сейчас анализирует все возможные сценарии. При наличии талантливого поколения и игроков, выступающих в топ-чемпионатах, команде нужен лидер с характером, опытом и менталитетом победителя. Профиль Моуринью идеально соответствует этим критериям, а умение работать под давлением делает его кандидатом, которого трудно игнорировать.

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Португалия ЧМ-2026 Чемпионат мира 2026 Жозе Моуринью
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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