Стало известно, что посоветовал Дидье Дрогба восьмикратному обладателю Золотого мяча.

Бывший нападающий Дидье Дрогба для GiveMeSport посоветовал форварду "Интера Майами" Лионелю Месси закончить карьеру.

"Я бы советовал Лионелю Месси сейчас остановиться - он, итак, уже много сделал для футбола.

Победа на последнем чемпионате мира сделала его еще более легендарным. Он — необыкновенный игрок!", — сказал бывший игрок "Челси".