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Стало известно, что посоветовал Дидье Дрогба восьмикратному обладателю Золотого мяча.

Общие новости

Считает, что уже пора

Стало известно, что посоветовал Дидье Дрогба восьмикратному обладателю Золотого мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий Дидье Дрогба для GiveMeSport посоветовал форварду "Интера Майами" Лионелю Месси закончить карьеру.

"Я бы советовал Лионелю Месси сейчас остановиться - он, итак, уже много сделал для футбола.

Победа на последнем чемпионате мира сделала его еще более легендарным. Он — необыкновенный игрок!", — сказал бывший игрок "Челси".

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Напомним, в этом сезоне Месси сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

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Лионель Месси Дидье Дрогба
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.04.2025 в 11:15
Що жаба давить Бо Мессі навіть у такому віці має шикарний показник в результативних діях, який наближається до одного за гру Так є проблеми у "фізиці", але якщо поряд буде здебільшого гравці 20...25 то зниження пробігу Ліонеля на пару км за матч, партнери з легкістю компенсують! Ну і тренерському штабу потрібно розставляти пріоритети... В яких матчах і по скільки задіювати Лео.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
26.04.2025 в 11:15
Що жаба давить Бо Мессі навіть у такому віці має шикарний показник в результативних діях, який наближається до одного за гру Так є проблеми у "фізиці", але якщо поряд буде здебільшого гравці 20...25 то зниження пробігу Ліонеля на пару км за матч, партнери з легкістю компенсують! Ну і тренерському штабу потрібно розставляти пріоритети... В яких матчах і по скільки задіювати Лео.
Ответить
0
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