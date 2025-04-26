Стало известно, что посоветовал Дидье Дрогба восьмикратному обладателю Золотого мяча.
Считает, что уже пора
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий Дидье Дрогба для GiveMeSport посоветовал форварду "Интера Майами" Лионелю Месси закончить карьеру.
"Я бы советовал Лионелю Месси сейчас остановиться - он, итак, уже много сделал для футбола.
Победа на последнем чемпионате мира сделала его еще более легендарным. Он — необыкновенный игрок!", — сказал бывший игрок "Челси".
Напомним, в этом сезоне Месси сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.
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Источник:givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Spokoyno (Київ)
26.04.2025 в 11:15
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