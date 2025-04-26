Второй встречи президентов не будет. Трамп вылетел из Рима
Была надежда
Фото - Getty Images/AFP/MANDEL NGAN
Президент США Дональд Трамп вылетел из Рима.
Общественное сообщило, что в 14:20 по киевскому времени, Трамп с первой леди Меланией был на борту самолета Air Force One в аэропорту вблизи Рима.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первую встречу с Трампом и заявил, что эта встреча может стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.
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26 июня в Риме состоялась церемония прощания с Папой Римским Франциском.
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Источник:Суспільне
Опубликовал: Владислав Прийменко
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