Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах бывшего тренера Шахтера

Согласно сообщению L'Équipe, саудовский клуб "Аль-Хиляль" добавил главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби в список кандидатов на замену Жорже Жезушу после завершения текущего сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Аль-Хиляль" следит за ситуацией с Де Дзерби в "Марселе", который пытается завершить мелодраматический сезон Лиги 1. Первый сезон итальянского тренера во Франции стал испытанием его тактических и эмоциональных границ, но клуб все еще борется за квалификацию в Лигу чемпионов.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 58 очками.