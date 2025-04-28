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Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах бывшего тренера Шахтера

Общие новости

Один из потенциальных кандидатов

Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах бывшего тренера Шахтера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно сообщению L'Équipe, саудовский клуб "Аль-Хиляль" добавил главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби в список кандидатов на замену Жорже Жезушу после завершения текущего сезона.

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"Аль-Хиляль" следит за ситуацией с Де Дзерби в "Марселе", который пытается завершить мелодраматический сезон Лиги 1. Первый сезон итальянского тренера во Франции стал испытанием его тактических и эмоциональных границ, но клуб все еще борется за квалификацию в Лигу чемпионов.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 58 очками.

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Жорже Жезуш Марсель Роберто Де Дзерби Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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