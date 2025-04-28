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Премьер-министр Великобритании надеется на победу Арсенала в Лиге чемпионов

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Страстный болельщик

Премьер-министр Великобритании надеется на победу Арсенала в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, который является страстным болельщиком "Арсенала", выразил свое восхищение накануне полуфинала Лиги чемпионов, где "канониры" сыграют против "Пари Сен-Жермен" после исторической победы над "Реалом".

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Он также подчеркнул свою гордость за талантливых английских игроков – таких как Деклан Райс, Букайо Сака и Майлз Льюис-Скелли, отметив их игру и значение для "Арсенала" и сборной Англии.

"Это была совершенно невероятная ночь на "Эмирейтс". Я считаю, что матч против "Реала" – это лучший матч с момента открытия этого стадиона. Пожалуй, матч на выезде был не менее хорошим, ведь тогда команда проявила настоящую стойкость.

Посмотрите на Майлза Льюиса-Скелли. Трудно поверить, что ему всего 18. В дуэли против Джуда Беллингема в матче с "Реалом" он демонстрировал чрезвычайную уверенность. Он действительно замечательный игрок, большое усиление для команды. Я очень им горжусь. Также посмотрите на Деклана Райса, который стал лучшим игроком в обоих матчах с "Реалом". И, конечно, Букайо Сака – тоже замечательный английский футболист. Это невероятные игроки. Это была невероятная ночь. Теперь я просто надеюсь, что мы дойдем до самого конца", – сказал Стармер.

Добавим, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится на "Эмирейтс" во вторник, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Алексей Полищук
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