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После срыва переговоров с Анчелотти: Тренер Аль-Хиляля может возглавить сборную Бразилии

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Об этом пишет Николо Скира

После срыва переговоров с Анчелотти: Тренер Аль-Хиляля может возглавить сборную Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский специалист Жорже Жезуш может стать новым главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщил Николо Скира.

По его информации, после того, как сорвались переговоры с Карло Анчелотти, Бразильская конфедерация футбола (CBF) возобновила контакт с 70-летним Жоржем Жезушем относительно возглавления национальной команды.

По информации источника, Жезуш выразил свою готовность принять предложение и настроен покинуть свой нынешний клуб, саудовский "Аль-Хиляль", в течение ближайших недель.

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Бразилия Карло Анчелотти Жорже Жезуш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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