После срыва переговоров с Анчелотти: Тренер Аль-Хиляля может возглавить сборную Бразилии

Португальский специалист Жорже Жезуш может стать новым главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщил Николо Скира.

По его информации, после того, как сорвались переговоры с Карло Анчелотти, Бразильская конфедерация футбола (CBF) возобновила контакт с 70-летним Жоржем Жезушем относительно возглавления национальной команды.

По информации источника, Жезуш выразил свою готовность принять предложение и настроен покинуть свой нынешний клуб, саудовский "Аль-Хиляль", в течение ближайших недель.