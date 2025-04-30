После срыва переговоров с Анчелотти: Тренер Аль-Хиляля может возглавить сборную Бразилии
Об этом пишет Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский специалист Жорже Жезуш может стать новым главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщил Николо Скира.
По его информации, после того, как сорвались переговоры с Карло Анчелотти, Бразильская конфедерация футбола (CBF) возобновила контакт с 70-летним Жоржем Жезушем относительно возглавления национальной команды.
По информации источника, Жезуш выразил свою готовность принять предложение и настроен покинуть свой нынешний клуб, саудовский "Аль-Хиляль", в течение ближайших недель.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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