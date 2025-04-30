Мэддисон: Игроки Тоттенхэма на 100% поддерживают Постекоглу

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон поддержал главного тренера команды Анге Постекоглу.

"Мы поддерживаем тренера на 100%. Я думаю, что он замечательный человек. У нас был плохой сезон, особенно в чемпионате. Мы были очень хороши в Европе, но сезон в чемпионате был неприемлемым.

Он мой наставник, я его очень уважаю. Я вижу, как ребята слушают и воспринимают сообщения о том, как он хочет, чтобы мы играли и делали все возможное для этого клуба, и мы находимся в очень хорошей позиции в Европе, где мы все еще можем провести особенный сезон под его руководством", - сказал футболист.