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Мэддисон: Игроки Тоттенхэма на 100% поддерживают Постекоглу

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Джеймс выступил на пресс-конференции

Мэддисон: Игроки Тоттенхэма на 100% поддерживают Постекоглу

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Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон поддержал главного тренера команды Анге Постекоглу.

"Мы поддерживаем тренера на 100%. Я думаю, что он замечательный человек. У нас был плохой сезон, особенно в чемпионате. Мы были очень хороши в Европе, но сезон в чемпионате был неприемлемым.

Он мой наставник, я его очень уважаю. Я вижу, как ребята слушают и воспринимают сообщения о том, как он хочет, чтобы мы играли и делали все возможное для этого клуба, и мы находимся в очень хорошей позиции в Европе, где мы все еще можем провести особенный сезон под его руководством", - сказал футболист.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт" стартует 1 мая в 22:00 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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