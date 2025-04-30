Мэддисон: Игроки Тоттенхэма на 100% поддерживают Постекоглу
Джеймс выступил на пресс-конференции
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон поддержал главного тренера команды Анге Постекоглу.
"Мы поддерживаем тренера на 100%. Я думаю, что он замечательный человек. У нас был плохой сезон, особенно в чемпионате. Мы были очень хороши в Европе, но сезон в чемпионате был неприемлемым.
Он мой наставник, я его очень уважаю. Я вижу, как ребята слушают и воспринимают сообщения о том, как он хочет, чтобы мы играли и делали все возможное для этого клуба, и мы находимся в очень хорошей позиции в Европе, где мы все еще можем провести особенный сезон под его руководством", - сказал футболист.
Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт" стартует 1 мая в 22:00 по Киеву.
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