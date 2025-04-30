Бывший тренер Реала возглавит сборную Катара
Ждем официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский специалист Хулен Лопетеги станет новым главным тренером национальной сборной Катара. Об этом пишет издание Relevo.
Контракт между сторонами будет рассчитан до июня 2027 года.
Это новый этап в карьере бывшего тренера английских клубов "Вест Хэм" и "Вулверхэмптона", а также мадридского "Реала". Официальное объявление о назначении Лопетеги ожидается на этой неделе.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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