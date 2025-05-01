Дальше - без Роналду и Месси. Аль-Наср и Интер Майами вылетели из разных турниров
Легенды не спасли
Marca
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду и аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси прекратили участие в двух соревнованиях со своими клубами.
"Аль-Наср" вчера минимально уступил в полуфинале финала Лиги чемпионов Азии "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:3.
Роналду провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.
В финале азиатской ЛЧ "Кавасаки" сыграет с "Аль-Ахли".
Лига чемпионов Азии 2024/25. 1/2 финала.
"Аль-Наср" (Саудовская Аравия) – "Кавасаки Фронтале" (Япония) – 2:3
Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76
"Интер Майами", в свою очередь, проиграл в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Ванкувер Вайткепс".
Уже на 9-й минуте счет в составе клуба из Флориды открыл Жорди Альба, но далее забивали лишь канадцы. Итоговый счет - 1:3 (1:5 в противостоянии в целом).
Месси, как и Роналду, помочь своей команде голом или ассистом не сумел.
Титул "Ванкувер" разыграет с победителем пары "Крус Асуль"/"Тигрес".
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. Ответный матч.
"Интер Майами" (США) – "Ванкувер Вайткепс" (Канада) – 1:3 (первая игра – 0:2)
Голы: Альба, 9 – Уайт, 51, Вите, 53, Берголтер, 71
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