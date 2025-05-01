Планируют бороться до последнего. Лехия с пятью украинцами подала апелляцию по клубной лицензии

Польская "Лехия", в которой играет пять украинских футболистов, подала апелляцию по клубной лицензии.

Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

"В связи с решением Комиссии по клубным лицензиям PZPN сообщаем, что "Лехия Гданьск" начала процесс апелляции в Апелляционную комиссию по клубным лицензиям.

Заявка будет должным образом аргументирована и дополнена дополнительной документацией для получения права участвовать в Высшей лиге в сезоне 2025/2026", - написал клуб.