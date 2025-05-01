Планируют бороться до последнего. Лехия с пятью украинцами подала апелляцию по клубной лицензии
Посмотрим, получится ли у них
Фото - Lechia
Польская "Лехия", в которой играет пять украинских футболистов, подала апелляцию по клубной лицензии.
Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
"В связи с решением Комиссии по клубным лицензиям PZPN сообщаем, что "Лехия Гданьск" начала процесс апелляции в Апелляционную комиссию по клубным лицензиям.
Заявка будет должным образом аргументирована и дополнена дополнительной документацией для получения права участвовать в Высшей лиге в сезоне 2025/2026", - написал клуб.
Напомним, что польский футбольный союз не выдал "Лехии" лицензию на следующий сезон из-за невыполнения финансовых обязательств клубом.
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В польском клубе играют пять украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желижко, Антон Царенко и нападающие Максим Хлань и Богдан Вьюнник.
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