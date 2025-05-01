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Тренер Лехии отреагировал на неполучение лицензии клубом для участия в Экстраклассе в следующем сезоне

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У него уже были подобные ситуации

Тренер Лехии отреагировал на неполучение лицензии клубом для участия в Экстраклассе в следующем сезоне

Фото - Lechia

Новина українською

Тренер "Лехии" отреагировал на неполучение лицензии клубом для участия в Экстраклассе в следующем сезоне.

Джон Карвер заявил, что команда сосредоточена лишь на футболе и сохранении в Экстраклассе.

"Клуб подаст апелляцию на это решение, и разбираться с этим придется руководству. Мне же приходится сосредоточиться исключительно на футболе. Что я могу сказать об игроках, так это то, что они были сосредоточены в течение нескольких недель, и иногда футбол является хорошим способом отвлечься от происходящего вокруг них.

Наши цели не меняются – мы хотим остаться в Экстраклассе. Для меня это самая главная мотивация. Единственное, на что мы как команда можем влиять, — это то, что происходит на поле в воскресенье.

Конечно, это сложная и странная ситуация, но я сосредоточен на футболе. У каждого футбольного клуба есть свои проблемы. Это легче перенести, потому что у меня уже были подобные ситуации и, вероятно, они возникнут в будущем. Мой опыт мне помогает.

Я многое повидал в футболе. Мы не можем говорить о том, что может произойти. Мы уже говорили с игроками о лицензии. Разговор был недолгим. Я сосредоточен только на этом матче, и это честно по отношению к ним", - сказал Карвер.

Напомним, что польский футбольный союз не выдал лицензию клубу на следующий сезон из-за невыполнения финансовых обязательств.

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"Лехия" подала аппеляцию.

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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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