Роналду - после вылета из азиатской ЛЧ: Иногда мечта должна подождать
Пост португальца в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на
"Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле.
Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и стояли рядом на каждом шагу. Ваша поддержка значит все", – написал Роналду в Instagram.
В текущем сезоне азиатской ЛЧ 40-летний Роналду записал на свой счет 8 голов в 8 матчах.
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