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Роналду - после вылета из азиатской ЛЧ: Иногда мечта должна подождать

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Пост португальца в соцсетях

Роналду - после вылета из азиатской ЛЧ: Иногда мечта должна подождать

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на поражение от "Кавасаки Фронтале" (2:3) в полуфинале Лиги чемпионов АФК.

"Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле.

Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и стояли рядом на каждом шагу. Ваша поддержка значит все", – написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне азиатской ЛЧ 40-летний Роналду записал на свой счет 8 голов в 8 матчах.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Лига чемпионов АФК Instagram Кавасаки Фронтале
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