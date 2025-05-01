Роналду - после вылета из азиатской ЛЧ: Иногда мечта должна подождать

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на поражение от "Кавасаки Фронтале" (2:3) в полуфинале Лиги чемпионов АФК.

"Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле.

Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и стояли рядом на каждом шагу. Ваша поддержка значит все", – написал Роналду в Instagram.