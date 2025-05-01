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Клуб Митровича может попрощаться с главным тренером в ближайшее время, - СМИ

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Клуб Митровича может попрощаться с главным тренером в ближайшее время, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Клуб Митровича может попрощаться с главным тренером в ближайшее время.

Португальские СМИ сообщают, что "Аль-Хиляль" работает над отставкой Жорже Жезуса. Несмотря на то, что Совет директоров не уведомлял тренера, специалист уже заявил близкому окружению, что его уход неизбежен.

Давление на тренера усилил вылет из азиатской Лиги Чемпионов.

СМИ заявили, что возможные претенденты на место Жезуса в клубе – Марко Силва, тренирующий английский "Фулхэм" и Карло Анчелотти, близкий к уходу из "Реала".

Сам же португальский тренер - в списке кандидатов на наставника сборной Бразилии.

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Жорже Жезус возглавляет "Аль-Хиляль" с июля 2023 года. В клубе он провёл 99 матчей.

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Источник:
Mais Futebol
Опубликовал: Владислав Прийменко
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