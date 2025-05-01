Спустя 4 месяца без работы. Именитый испанский тренер возглавил сборную Катара

Именитый испанский тренер возглавил сборную Катара.

Азиатская сборная объявила о назначении Хулена Лопетеги главным тренером сборной Катара.

We’re excited to embark on this journey together!????????????

#AlAnnabi pic.twitter.com/hcaWFSxoi3 — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025

Последним местом работы тренера был английский "Вест Хэм" из которого его уволили в январе 2025 года.

Ранее Лопетеги тренировал молодёжные и основную сборные Испании.

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Ближайший матч сборная Катара проведёт 5 июня против Ирана в рамках отбора к Чемпионату Мира. В данный момент сборная занимает 4-е место в группе с 10-ю набранными очками после 8 матчей.