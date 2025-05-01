Спустя 4 месяца без работы. Именитый испанский тренер возглавил сборную Катара
Справится?
Фото - Qatar Football
Именитый испанский тренер возглавил сборную Катара.
Азиатская сборная объявила о назначении Хулена Лопетеги главным тренером сборной Катара.
We’re excited to embark on this journey together!????????????— Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025
#AlAnnabi pic.twitter.com/hcaWFSxoi3
Последним местом работы тренера был английский "Вест Хэм" из которого его уволили в январе 2025 года.
Ранее Лопетеги тренировал молодёжные и основную сборные Испании.
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Ближайший матч сборная Катара проведёт 5 июня против Ирана в рамках отбора к Чемпионату Мира. В данный момент сборная занимает 4-е место в группе с 10-ю набранными очками после 8 матчей.
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Источник:Qatar Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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