Бывший тренер Милана может стать новым наставником Довбика
Об этом пишет Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аль-Наср" Стефано Пиоли может покинуть команду после завершения текущего сезона. Об этом пишет Николо Скира.
Несмотря на действующий контракт до лета 2027 года, итальянский специалист, вероятно, покинет свой пост из-за невыполнения поставленных на сезон задач.
По информации источника, Стефано Пиоли рассматривается как один из кандидатов на должность главного тренера "Ромы".
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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