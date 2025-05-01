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Бывший тренер Милана может стать новым наставником Довбика

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Об этом пишет Николо Скира

Бывший тренер Милана может стать новым наставником Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Наср" Стефано Пиоли может покинуть команду после завершения текущего сезона. Об этом пишет Николо Скира.

Несмотря на действующий контракт до лета 2027 года, итальянский специалист, вероятно, покинет свой пост из-за невыполнения поставленных на сезон задач.

По информации источника, Стефано Пиоли рассматривается как один из кандидатов на должность главного тренера "Ромы".

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Стефано Пиоли Аль-Наср
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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