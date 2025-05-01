На первом месте – лидер ПСЖ. Известный футбольный портал опубликовал обновленный рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Лучшие игроки этого года
Getty Images/Global Images Ukraine
Усман Дембеле опережает трио "Барселоны", несмотря на сенсационное выступление Ламина Ямала в Лиге чемпионов.
Травма Родри, завершившая его сезон, означает, что он не сможет защищать трофей, добытый в 2024 году. Так кто же является главными претендентами на звание преемника испанца?
- У. Дембеле
- Л. Ямал
- Рафинья
- Педри
- М. Салах
- Р. Левандовский
- Дж. Доннарумма
- Х. Кейн
- К. Мбаппе
- Н. Мендеш
Сезон 2024-2025 не включает таких же международных турниров, как два предыдущих, поэтому обладатель «Золотого мяча» будет определен исключительно по результатам выступлений на клубном уровне.
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Источник:Goal.com
Опубликовал: Денис Снигур
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