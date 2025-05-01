На первом месте – лидер ПСЖ. Известный футбольный портал опубликовал обновленный рейтинг претендентов на ЗМ-2025

Усман Дембеле опережает трио "Барселоны", несмотря на сенсационное выступление Ламина Ямала в Лиге чемпионов.

Травма Родри, завершившая его сезон, означает, что он не сможет защищать трофей, добытый в 2024 году. Так кто же является главными претендентами на звание преемника испанца?

У. Дембеле Л. Ямал Рафинья Педри М. Салах Р. Левандовский Дж. Доннарумма Х. Кейн К. Мбаппе Н. Мендеш

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Сезон 2024-2025 не включает таких же международных турниров, как два предыдущих, поэтому обладатель «Золотого мяча» будет определен исключительно по результатам выступлений на клубном уровне.