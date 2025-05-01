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На первом месте – лидер ПСЖ. Известный футбольный портал опубликовал обновленный рейтинг претендентов на ЗМ-2025

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Лучшие игроки этого года

На первом месте – лидер ПСЖ. Известный футбольный портал опубликовал обновленный рейтинг претендентов на ЗМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

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Усман Дембеле опережает трио "Барселоны", несмотря на сенсационное выступление Ламина Ямала в Лиге чемпионов.

Травма Родри, завершившая его сезон, означает, что он не сможет защищать трофей, добытый в 2024 году. Так кто же является главными претендентами на звание преемника испанца?

  1. У. Дембеле
  2. Л. Ямал
  3. Рафинья
  4. Педри
  5. М. Салах
  6. Р. Левандовский
  7. Дж. Доннарумма
  8. Х. Кейн
  9. К. Мбаппе
  10. Н. Мендеш
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Сезон 2024-2025 не включает таких же международных турниров, как два предыдущих, поэтому обладатель «Золотого мяча» будет определен исключительно по результатам выступлений на клубном уровне.

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Роберт Левандовский Рафинья Мохамед Салах Харри Кейн Джанлуиджи Доннарумма Усман Дембеле Килиан Мбаппе Педри Нуну Мендеш Ламин Ямаль
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Денис Снигур
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