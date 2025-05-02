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Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая

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Самые интересные новости за 1 мая, которые вы могли пропустить

Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Атлетик" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Вчера прошел первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Атлетиком" и "Манчестер Юнайтед". Клуб из Бильбао принимал манкунианцев у себя дома и обещал дать гостям серьезный бой. Вот только реального боя не получилось. Удаление в середине первого тайма при счете 0:1 только спровоцировало гостей атаковать активнее. В итоге, голы от Бруну Фернандеша и Каземиро обеспечили победу 3:0. Через неделю ответный матч на "Олд Траффорд" и у "Атлетика" крайне мало шансов исправить ситуацию.

"Тоттенхэм" у себя дома разобрался с сенсационным "Буде/Глимтом"

Еще один полуфинальный матч Лиги Европы проходил в Лондоне. Том команда Анге Постекоглу противостояла сенсационным норвежским гостям и получила комфортное преимущество перед ответным матчем. Счет 3:1 благодаря голам от Джонсона, Маддисона и Соланке. Один гол престижа от норвежцев оставляет им шансы, но нужно будет сделать действительно большую сенсацию, чтобы пробиться в финал.

"Челси" без проблем обыграл "Юргорден" на выезде

Также вчера проходили полуфиналы Лиги Конференций. Один из них был в Стокгольме, где "Челси" приехал в гости к "Юргордену" и не самым основным составом спокойно разобрался со своим соперником. Все ожидаемо и прогнозируемо. Победу обеспечили голы Санчо, Мадуэке и Джексона, счет 4:1 в пользу лондонцев и вряд ли у себя дома они упустят такое преимущество.

"Бетис" одержал важную победу над "Фиорентиной"

Последний еврокубковый матч вчерашнего дня проходил в Испании. "Бетис" имел преимущество домашнего поля и противостоял "Фиорентине" в рамках первого матча полуфинала Лиги Конференций. Испанцам удалось получить хотя бы небольшое преимущество перед выездом в Италию. Голами отметились Эззальзули и Антони. За "фиалок" забил Раньери. Все будет решаться через неделю во Флоренции, поэтому ждем.

Ярмолюк сыграл 90 минут за "Брентфорд" и его команда одолела "Ноттингем Форест"

"Форест" — едва ли не главная сенсация этого сезона АПЛ, но под конец сезона результаты "лесников" страдают. Еще один удар по их амбициям играть в Лиге Чемпионов нанес "Брентфорд". Егор Ярмолюк провел на поле весь матч и очень качественно поддерживал команду в центре поля, очень надежная игра от украинца. "Форест" был банально слабее и проиграл 0:2. Голы забивали Шаде и Висса.

Жюль Кунде пропустит ответный матч против "Интера" в Лиге Чемпионов

В матче против "Интера" повреждение получил Жюль Кунде. "Барселона" провела медосмотр футболиста. На котором обнаружили травму двуглавой мышцы левого бедра. В большинстве случаев при легкой и средней степени травмы, сроки восстановления от повреждения составляют 2-3 недели. Это означает, что ответный матч в Милане он пропустит.

Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара

Азиатская сборная объявила о назначении Хулена Лопетеги главным тренером сборной Катара. Последним местом работы тренера был английский "Вест Хэм", из которого его уволили в январе 2025 года. Ранее Лопетеги тренировал молодежные и основную сборные Испании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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