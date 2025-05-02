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Наставник Реал Сосьедада может возглавить клуб Георгия Бущана

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Но он еще не принял решение

Наставник Реал Сосьедада может возглавить клуб Георгия Бущана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Иманоль Альгуасиль покинет "Реал Сосьедад" по завершении текущего сезона. Он возглавляет баскский клуб с декабря 2018 года. Несмотря на сложный сезон, "Сосьедад" до сих пор сохраняет шансы квалифицироваться в еврокубки – именно на это тренер и надеется в своем прощальном акте.

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После объявления об уходе Иманоля, его начали связывать с рядом клубов. В частности, "Байер" рассматривает его как потенциальную замену Хаби Алонсо, который, вероятно, возглавит "Реал Мадрид". Теперь же интерес к наставнику проявляет клуб с Ближнего Востока.

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По информации Diario AS, "Аль-Шабаб", за который играет украинец Георгий Бущан, серьезно намерен пригласить Альгуасиля летом и готов предложить ему выгодные финансовые условия. Сам тренер открыт ко всем возможностям, но, как сообщается, не будет рассматривать никаких предложений до завершения текущего сезона. Сейчас его главная цель – достойно попрощаться с "Реал Сосьедадом".

Добавим, что "Аль-Шабаб" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Иманоль Альгуасиль
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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