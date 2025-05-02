Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони
Клуб завоевал 21-й трофей Кубка Польши
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном матче Кубка Польши варшавская "Легия" одержала победу над ФК "Погонь" со счетом 3:4.
На 64-й минуте бывший игрок киевского "Динамо" Илья Шкурин забил третий гол в ворота ФК "Погонь".
Добавим, что "Легия" таким образом завоевала свой 21-й Кубок Польши.
"Погонь" - "Легия" - 3:4
Голы: Лончар 41', Кулурис 67', Смолинский 90+5' - Лукиньяс 13', Моришита 46', Шкурин 64', Винагре 85'
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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