Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони

В финальном матче Кубка Польши варшавская "Легия" одержала победу над ФК "Погонь" со счетом 3:4.

На 64-й минуте бывший игрок киевского "Динамо" Илья Шкурин забил третий гол в ворота ФК "Погонь".

Добавим, что "Легия" таким образом завоевала свой 21-й Кубок Польши.

"Погонь" - "Легия" - 3:4

Голы: Лончар 41', Кулурис 67', Смолинский 90+5' - Лукиньяс 13', Моришита 46', Шкурин 64', Винагре 85'