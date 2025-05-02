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Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони

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Клуб завоевал 21-й трофей Кубка Польши

Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В финальном матче Кубка Польши варшавская "Легия" одержала победу над ФК "Погонь" со счетом 3:4.

На 64-й минуте бывший игрок киевского "Динамо" Илья Шкурин забил третий гол в ворота ФК "Погонь".

Добавим, что "Легия" таким образом завоевала свой 21-й Кубок Польши.

"Погонь" - "Легия" - 3:4
Голы: Лончар 41', Кулурис 67', Смолинский 90+5' - Лукиньяс 13', Моришита 46', Шкурин 64', Винагре 85'

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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