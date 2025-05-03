Действующий чемпион Саудовской Аравии расторг контракт с главным тренером

Саудовский "Аль-Хиляль" на своих официальных ресурсах объявил о том, что главный тренер команды Жорже Жезуш покидает клуб.

"Совет директоров клуба выразил свою благодарность за усилия, приложенные техническим персоналом с прошлого сезона", – говорится в заявлении "Аль-Хиляля".

Первую команду возглавит Мохаммед Аль-Шалуб, который до этого был ассистентом Жезуса.

Португалец был главным тренером "Аль-Хиляля" с июля 2023 года. За этот период его подопечные выиграли по одному разу чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также дважды Суперкубок страны.

29 апреля "Аль-Хиляль" вылетел из азийской Лиги чемпионов, уступив "Аль-Ахли" со счетом 1:3. В чемпионате команда сейчас идет на втором месте на расстоянии шести очков от первого "Аль-Иттихад". До конца первенства осталось пять туров.