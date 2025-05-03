  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Действующий чемпион Саудовской Аравии расторг контракт с главным тренером

Общие новости

После вылета из Лиги чемпионов

Действующий чемпион Саудовской Аравии расторг контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NESImages/DeFodi Images

Новина українською

Саудовский "Аль-Хиляль" на своих официальных ресурсах объявил о том, что главный тренер команды Жорже Жезуш покидает клуб.

"Совет директоров клуба выразил свою благодарность за усилия, приложенные техническим персоналом с прошлого сезона", – говорится в заявлении "Аль-Хиляля".

Первую команду возглавит Мохаммед Аль-Шалуб, который до этого был ассистентом Жезуса.

Португалец был главным тренером "Аль-Хиляля" с июля 2023 года. За этот период его подопечные выиграли по одному разу чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также дважды Суперкубок страны.

29 апреля "Аль-Хиляль" вылетел из азийской Лиги чемпионов, уступив "Аль-Ахли" со счетом 1:3. В чемпионате команда сейчас идет на втором месте на расстоянии шести очков от первого "Аль-Иттихад". До конца первенства осталось пять туров.

По теме
yellow-arrow
Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
yellow-arrow
Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони
yellow-arrow
Наставник Реал Сосьедада может возглавить клуб Георгия Бущана
Жорже Жезуш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Аль-Хіляль
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости