  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Аль-Ахли стал победителем Лиги чемпионов Азии. Менди, Фирмино и Марез отметились интересным достижением

Общие новости

Уверенная виктория

Аль-Ахли стал победителем Лиги чемпионов Азии. Менди, Фирмино и Марез отметились интересным достижением

Фото: Аль-Ахлі

Новина українською

В финале Лиги чемпионов Азии "Аль-Ахли" одолел "Кавасаки". Команда из Саудовской Аравии победила со счетом 2:0. Голы забили Гелено и Кесси.

Таким образом, Эдуард Менди, Роберто Фирмино и Рияд Марез стали первыми обладателями кубков европейской и азиатской Лиги чемпионов.

До этого "Аль-Ахли" одолел "Аль-Хиляль" (3:1), "Бурирам Юнайтед" (3:0) и "Аль-Райян" (3:1, 2:0).

По теме
yellow-arrow
Действующий чемпион Саудовской Аравии расторг контракт с главным тренером
yellow-arrow
Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
yellow-arrow
Легия в зрелищном финале вырвала Кубок Польши у Погони
Лига чемпионов АФК Аль-Ахли (Джидда) Кавасаки Фронтале
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости