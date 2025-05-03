Аль-Ахли стал победителем Лиги чемпионов Азии. Менди, Фирмино и Марез отметились интересным достижением
Уверенная виктория
Фото: Аль-Ахлі
В финале Лиги чемпионов Азии "Аль-Ахли" одолел "Кавасаки". Команда из Саудовской Аравии победила со счетом 2:0. Голы забили Гелено и Кесси.
Таким образом, Эдуард Менди, Роберто Фирмино и Рияд Марез стали первыми обладателями кубков европейской и азиатской Лиги чемпионов.
До этого "Аль-Ахли" одолел "Аль-Хиляль" (3:1), "Бурирам Юнайтед" (3:0) и "Аль-Райян" (3:1, 2:0).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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