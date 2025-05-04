Динамо разгромило Ингулец, Шахтер выпал из борьбы за чемпионство, Барса удержала темп. Главные новости за 3-е мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за субботу, третье мая

"Ингулец" принимал "Динамо" в рамках 27-го тура УПЛ и не сумел создать киевлянам достойной конкуренции. В начале первого тайма команда Василия Кобина еще как-то держалась, но потом посыпались ошибки в защите, а с ними – и пропущенные голы. Как следствие – уверенная победа "Динамо" с голами Шапаренко, Михайленко и Ваната (еще был автогол), которая гарантирует киевлянам финиш минимум в топ-2 турнирной таблицы УПЛ.

"Шахтер" также разгромил соперника – под горячую руку команды Марино Пушича попал одесский "Черноморец". В первом тайме у фаворита были небольшие проблемы, однако впоследствии все они были решены. 3:0 благодаря голам Бондаренко и Невертона (дважды). Однако этот результат не удержал "Шахтер" в чемпионской гонке. "Динамо" стало недосягаемым для "горняков", поэтому максимум, на который может претендовать донецкая команда – это второе место УПЛ.

"Верес" во втором круге текущего чемпионата Украины проявил себя как крепкий орешек, как команда, которая способна у любого отобрать очки. Однако ровенчанам, кажется, легче даются матчи, в которых они не считаются фаворитами. В матче с "Оболонью" большинство отдавали предпочтение именно "Вересу", но команда Шандрука неожиданно проиграла 0:2. По сути, турнирных задач в конце сезона у "Вереса" уже нет.

Интересные события разворачиваются в чемпионате Испании. "Реал" из последних сил пытается навязать конкуренцию "Барселоне", которая мчится к чемпионству, но тщетно. Каталонцы держат темп. В очередном туре команда Флика не основным составом не ярко одолела "Вальядолид" – 2:1. Но в этой ситуации ценны исключительно три очка. Ни больше, ни меньше.

"Наполи" вцепился зубами за свой шанс. Конкуренты подарили неаполитанцам возможность вырвать в лидеры и реально претендовать на Скудетто, чем команда Антони Конте и пользуется. Да, победа над "Лечче" не была фееричной, но следует отмечать прагматизм неаполитанцев. "Интер" также победил 1:0 "Верону", но это был только ответный ход, не более.

"Арсенал" Александра Зинченко проиграл команде Ильи Забарного в очередном туре АПЛ. Однако это уже имеет не слишком большое значение. Чемпион определился ("Ливерпуль"), поэтому "канонирам" есть смысл сконцентрировать все внимание на Лиге чемпионов. В этом контексте странно, что против "Борнмута" на матч, который ничего не решал, Микель Артета выставил по сути основной состав.