Голы Месси и Суареса помогли Интеру Майами разгромить соперника в MLS – ВИДЕО
На этот раз под удар попали "быки"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" дома принимал "Нью-Йорк Ред Буллс". Матч завершился со счётом 4:1.
Третий и четвертый гол "геронов" забили Луис Сурес и Лионель Месси соответственно. Также по 90 минут в этом поединке провели Хорди Альба и Серхио Бускетс.
Сейчас “Интер” идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной Конференции. Отрыв от первого "Коламбус Крю" составляет три очка, но "героны" имеют еще матч в запасе.
"Интер Майами" – "Нью-Йорк РБ" 4:1
Голы: Пико 9, Вейгандт 30, Л. Суарес 39, Месси 67 – Софо 43
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