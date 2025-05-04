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Голы Месси и Суареса помогли Интеру Майами разгромить соперника в MLS – ВИДЕО

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На этот раз под удар попали "быки"

Голы Месси и Суареса помогли Интеру Майами разгромить соперника в MLS – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" дома принимал "Нью-Йорк Ред Буллс". Матч завершился со счётом 4:1.

Третий и четвертый гол "геронов" забили Луис Сурес и Лионель Месси соответственно. Также по 90 минут в этом поединке провели Хорди Альба и Серхио Бускетс.

Сейчас “Интер” идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной Конференции. Отрыв от первого "Коламбус Крю" составляет три очка, но "героны" имеют еще матч в запасе.

"Интер Майами" – "Нью-Йорк РБ" 4:1

Голы: Пико 9, Вейгандт 30, Л. Суарес 39, Месси 67 – Софо 43

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