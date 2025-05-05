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Букмекерская компания стала спонсором Ривер Плейта

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Букмекерская компания стала спонсором Ривер Плейта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Kaizen Gaming, владелец известной букмекерской компании Betano, объявила об официальном партнерстве с самым титулованным футбольным клубом Аргентины - "Ривер Плейтом".

Согласно условиям подписанного соглашения, логотип бренда Betano будет размещен на игровой форме "Ривер Плейта" в течение следующих двух лет.

"Это очень важный шаг - объединить усилия с Kaizen Gaming и их брендом Betano. Они соответствуют нашему международному фокусу, поскольку присутствуют на 19 рынках", - сказал президент "Ривер Плейта".

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Ривер Плейт
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Источник:
Сariverplate
Опубликовал: Екатерина Власова
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