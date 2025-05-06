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СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией

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Трудно это представить в нынешних условиях

СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласилась на предложение на приглашение России провести два товарищеских матча в Москве в 2025 году.

Данную информацию в эфире радио Band. распространили журналисты Гальван Буэно и Мауро Навес, которые получили эксклюзивный доступ к официальному письму CBF.

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Соглашение было достигнуто после того, как ФИФА наложила запрет на участие россиян в связи с полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Разрешение на проведение спарринга было дано 29 августа 2024 года президентом CBF Эднальдо Родригесом.

После получения приглашения из России CBF сообщила, что бразильская команда подтвердила свою доступность с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября.

"Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы", — говорится в отчете CBF.

Резко против данной идеи высказались бывшие игроки "селесао" Вальтер Касагранде и Рикардо Роша.

"Война идет уже три года, все это знают. России временно запретили участвовать в командных видах спорта, ни одна команда не будет играть против российской команды, они не могут поехать в Россию играть... Это неуважение к мирным жителям, на которых нападают и которых убивают. Это неуважение к безопасности самих бразильских игроков", – сказал Касагранде.

"Отпустят ли их клубы? Вы можете представить, что "Реал" Мадрид отпустит одного из своих игроков, чтобы тот играл в России? "Барселона", "Фламенго" – отпустят ли эти клубы своих представителей?", – недоумевает Роша.

Вскоре ответ последовал и от самой Бразильской конфедерации футбола. В комментарии CNN организация заявила, что "против России не запланировано ни одного матча, ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта".

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Источник:
Band.
Опубликовал: Александр Бураков

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