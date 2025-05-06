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"Думаю, те, кто критиковал, поняли, что были неправы". Чеферин доволен новым форматом еврокубков

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Александер считает, что критики нового формата ошиблись в своих прогнозах

"Думаю, те, кто критиковал, поняли, что были неправы". Чеферин доволен новым форматом еврокубков

фото из свободных источников

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин доволен новым форматом еврокубков, который был введен с начала сезона 2024/25.

Глава организации подчеркнул успешность реформы и заявил, что критики ошибались в своих прогнозах.

"Мы более чем довольны. Новый формат оказался суперуспешным, все, кто любит футбол и разбирается в футболе, поняли, что этот сезон был фантастическим. Думаю, те, кто критиковал, теперь поняли, что были неправы. А вот если они захотят это признать, это уже другой вопрос", - сказал Чеферин.

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Александер Чеферин
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Источник:
tgcom24
Опубликовал: Екатерина Власова
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