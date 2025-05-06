"Думаю, те, кто критиковал, поняли, что были неправы". Чеферин доволен новым форматом еврокубков
Александер считает, что критики нового формата ошиблись в своих прогнозах
фото из свободных источников
Президент УЕФА Александр Чеферин доволен новым форматом еврокубков, который был введен с начала сезона 2024/25.
Глава организации подчеркнул успешность реформы и заявил, что критики ошибались в своих прогнозах.
"Мы более чем довольны. Новый формат оказался суперуспешным, все, кто любит футбол и разбирается в футболе, поняли, что этот сезон был фантастическим. Думаю, те, кто критиковал, теперь поняли, что были неправы. А вот если они захотят это признать, это уже другой вопрос", - сказал Чеферин.
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Источник:tgcom24
Опубликовал: Екатерина Власова
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