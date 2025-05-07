Легендарный тренер Арсенала рассказал о возможных изменениях в правиле определения офсайда
Интересно, но понравится такое решение?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный тренер "Арсенала" рассказал о возможных изменениях в правиле определения офсайда.
По словам Арсена Венгера, с внедрением системы VAR исчезло преимущество для нападающих в моменте определения офсайда. Француз предложил решение ситуации.
"В 1990 году мы решили, что офсайда больше нет, когда ты находишься на одной линии [с защитником]. В случае сомнений сомнения трактуются в пользу нападающего. Это означает, что при наличии доли секунды нападающий может получить преимущество.
С VAR это преимущество исчезло... Это расстраивает.
Вот почему я предлагаю, чтобы, если какая-либо часть вашего тела находится на одной линии с защитником, вы не считались в офсайде", - заявил Венгер.
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Бывший тренер заявил, что решение будет принято в следующем году советом Международной федерации футбола.
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