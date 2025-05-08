Триумфальная арка Энрике, операция Малины и неугомонный Твердохлиб. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 мая.

ПСЖ повторно переиграл "Арсенал" и в Париже. Команда Энрике комфортно лидировала с середины первого тайма, но вовремя не убила интригу. Сака намекнул на возможный камбек в конце, но не смог оформить дубль. Для ПСЖ это – первый финал ЛЧ за 5 лет. В решающем матче они сыграют с "Интером".

"Кривбасс" зашел в топ-4 УПЛ после доигровки матча 21-го тура с "Левым Берегом". Команда Вернидуба разгромила киевлян благодаря дублю Егора Твердохлиба. Конкуренция, впрочем, зашкаливает, – у "Полесья" и "Карпат" столько же очков за 3 тура до финиша.

Сезон для Руслана Малиновского завершен. Полузащитник "Дженоа" в среду перенес операцию по удалению пластины из ноги. В ближайшее время Руслан пройдет реабилитацию и ориентировочно может вернуться к предсезонке.

Один из наших легионеров "Трабзонспора" привлек внимание из топ-лиг. По Арсению Батагову турецкий клуб получал оффер из французской Лиги 1, также есть интерес из Серии А. Впрочем, "Трабзонспор" не спешит принимать предложение, рассчитывая получить более выгодные условия.

Предварительные переговоры ПСЖ и представителей Джиджи Доннаруммы о новом контракте зашли в тупик. Нынешнее соглашение действует еще сезон, что привлекло нешуточный интерес среди топ-клубов Европы, включая "Баварию" и элиту АПЛ и Серии А.

"Байер" установил нешуточный ценник по Флориану Виртцу. "Бавария" активно заинтересована и надеется снизить цену за счет сразу нескольких факторов, включая заинтересованность лучшего игрока Бундеслиги прошлого сезона в этом переходе.