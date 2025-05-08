Сделали камбэк с 0:2. Аль-Иттихад с голами Бензема и Канте обыграл Аль-Наср Роналду
Подопечные Блана укрепляют лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" одержал волевую победу над "Аль-Насром" в выездном матче 30-го тура саудовской Про-лиги.
На забитые мячи Садио Мане и Аймана Яхьи в первом тайме гости ответили голами Карима Бензема, Нголо Канте и Хуссема Ауара во второй половине встречи.
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Стоит отметить, что главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду результативными действиями за всю игру не отличился.
За четыре тура до окончания чемпионата "Аль-Иттихад" возглавляет турнирную таблицу с перевесом в шесть очков от ближайшего преследователя в виде "Аль-Хиляля", а "Аль-Наср" занимает четвертое место.
Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур
"Аль-Наср" — "Аль-Иттихад" — 2:3
Голы: Мане, 3, Яхья, 37 — Бензема, 49, Канте, 52, Ауар, 90+4
Удаление: Диаби 90+7
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