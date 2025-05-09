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Челси вышел в финал пятого международного турнира в своей истории

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Львы достигают максимального результата, несмотря на статус соревнований

Челси вышел в финал пятого международного турнира в своей истории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" сыграет в финале пятого турнира за пределами Англии. В 1971 и 1998 годах "синие" выступали в решающей встрече Кубка обладателей кубков.

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В 2008, 2012 и 2021-м лондонский клуб боролся за трофей Лиги чемпионов, в 2013 и 2019 – выиграл Лигу Европы. Также в 2012 и 2021 году коллектив АПЛ представлял континент на Клубном чемпионате мира.

В рамках Кубка Ярмарка 1965/66 "львы" имели шанс пробиться в финал, но на стадии ½ вылетели от "Барселоны" (2:0, 0:2, 0:5).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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