Криштиану Роналду может сенсационно вернуться в Европу
Известно, где португалец, вероятно, продолжить карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду уже этим летом может сенсационно вернуться в Европу.
Как сообщает издание Fichajes, суперзвезда мирового футбола в 40 лет получит шанс сыграть за одну из европейских команд, поскольку на него ожидают в "Спортинге". Возвращению Роналду в его родной клуб может поспособствовать потенциальная продажа Виктора Дьокереша, ведь в таком случае португальские "львы" будут искать ему замену.
Отмечается, что главной целью для Криштиану Роналду остается попадание на чемпионат мира 2026 года в США. Этот мундиаль должен стать его последним крупным турниром за национальную сборную Португалии. Легендарный игрок с радостью воспринимает возможность поддерживать свою игровую форму вместе со "Спортингом" в этот период.
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В этом сезоне Криштиану Роналду забил 33 гола и отдал 4 ассиста в 39 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
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