  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Криштиану Роналду может сенсационно вернуться в Европу

Общие новости

Известно, где португалец, вероятно, продолжить карьеру

Криштиану Роналду может сенсационно вернуться в Европу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду уже этим летом может сенсационно вернуться в Европу.

Как сообщает издание Fichajes, суперзвезда мирового футбола в 40 лет получит шанс сыграть за одну из европейских команд, поскольку на него ожидают в "Спортинге". Возвращению Роналду в его родной клуб может поспособствовать потенциальная продажа Виктора Дьокереша, ведь в таком случае португальские "львы" будут искать ему замену.

Отмечается, что главной целью для Криштиану Роналду остается попадание на чемпионат мира 2026 года в США. Этот мундиаль должен стать его последним крупным турниром за национальную сборную Португалии. Легендарный игрок с радостью воспринимает возможность поддерживать свою игровую форму вместе со "Спортингом" в этот период.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Криштиану Роналду забил 33 гола и отдал 4 ассиста в 39 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Читайте такжеСын Роналду получил вызов в юношескую сборную Португалии
По теме
yellow-arrow
Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая
yellow-arrow
Челси вышел в финал пятого международного турнира в своей истории
yellow-arrow
Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости