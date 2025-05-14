Дидье Дрогба приедет в Москву на матч мировых звезд футбола против местного клуба — росСМИ
На легендарного форварда уже обрушилась критика в соцсетях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба приедет в Россию на матч мировых звезд футбола против "ЦСКА", который состоится 18-го мая в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.
Как пишут медиа, в команде мировых звезд будет не только Дидье Дрогба, но и другие известные экс-футболисты "Челси", в частности Карло Кудичини и Клод Макелеле. Также подтверждено участие в этом поединке Нани, который больше всего известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед" и национальную сборную Португалии.
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Напомним, что Карло Кудичини и Клод Макелеле участвовали в благотворительном футбольном матче Game4Ukraine, который был организован по инициативе платформы United24, собиравшая средства на восстановление разрушенной школы.
Ранее подобным скандальным поступком отметился легенда "Ромы" Франческо Тотти, который посетил Москву.
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