Президент Бразилии - о назначении Анчелотти: Он замечательный тренер, но главная проблема - нехватка игроков

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва высказал свое мнение относительно назначения Карло Анчелотти главным тренером национальной сборной:

"Если посмотреть на биографию Анчелотти, то увидим, что он замечательный тренер. Но проблема Бразилии, я думаю, заключается в том, что мы переживаем недостаток игроков. Это уже не то, что было раньше. Если сравнить это поколение с поколениями 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002 и 2006 годов, то нынешнее поколение слабее.

Наша проблема, возможно, более структурная, более организационная, чтобы мы могли иметь хороший выбор. Я думаю, очень сложно собрать игроков за 15 дней до игры, тренеров за два дня, выбрать команду и думать, что она выиграет, когда все так тщательно готовятся".