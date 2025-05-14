Президент Бразилии - о назначении Анчелотти: Он замечательный тренер, но главная проблема - нехватка игроков
Президент также указал на организационные сложности подготовки национальной команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва высказал свое мнение относительно назначения Карло Анчелотти главным тренером национальной сборной:
"Если посмотреть на биографию Анчелотти, то увидим, что он замечательный тренер. Но проблема Бразилии, я думаю, заключается в том, что мы переживаем недостаток игроков. Это уже не то, что было раньше. Если сравнить это поколение с поколениями 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002 и 2006 годов, то нынешнее поколение слабее.
Наша проблема, возможно, более структурная, более организационная, чтобы мы могли иметь хороший выбор. Я думаю, очень сложно собрать игроков за 15 дней до игры, тренеров за два дня, выбрать команду и думать, что она выиграет, когда все так тщательно готовятся".
Напомним, что 12 мая, Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Перспективный форвард Динамо может бесплатно перейти в один из клубов топ-лиг
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров