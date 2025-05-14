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Ливерпуль вступает в борьбу за звездного хавбека Байера

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Ливерпуль присоединился к Баварии и Манчестер Сити в борьбе за Виртца

Ливерпуль вступает в борьбу за звездного хавбека Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Борьба за подписание полузащитника "Байера" Флориана Виртца набирает обороты.

"Ливерпуль" готов составить серьезную конкуренцию "Баварии" и "Манчестер Сити" в борьбе за талантливого футболиста. "Красные" активно включились в переговоры относительно возможного трансфера 22-летнего немца.

Переговоры со всеми тремя клубами продолжаются, и будущее Вирца остается неопределенным.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Манчестер Сити Флориан Виртц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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