Ливерпуль вступает в борьбу за звездного хавбека Байера
Ливерпуль присоединился к Баварии и Манчестер Сити в борьбе за Виртца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борьба за подписание полузащитника "Байера" Флориана Виртца набирает обороты.
"Ливерпуль" готов составить серьезную конкуренцию "Баварии" и "Манчестер Сити" в борьбе за талантливого футболиста. "Красные" активно включились в переговоры относительно возможного трансфера 22-летнего немца.
Переговоры со всеми тремя клубами продолжаются, и будущее Вирца остается неопределенным.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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