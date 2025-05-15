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Серия пенальти в Украинском Классическом, сенсация Болоньи и серебро Зубкова. Главные новости за 14 мая

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 мая

Серия пенальти в Украинском Классическом, сенсация Болоньи и серебро Зубкова. Главные новости за 14 мая

fcdynamo.com

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 мая.

2-часовое Классическое

"Шахтеру" и "Динамо" понадобилась серия пенальти для того, чтобы выявить победителя Кубка Украины. "Горняки" оказались удачливее и забрали 15-й трофей национального Кубка. А вместе с ним и путевку в ЛЕ на следующий сезон, хотя и тут есть свой момент.

Сенсация Болоньи

"Болонья" сенсационно выиграла финал Кубка Италии. В финале "Милан" так и не нашел ответов против прессинга "россоблу", и безвольно проиграл. Для "Болоньи" это первый трофей в 21 веке. И первый выигранный финал в карьере коуча Винченцо Итальяно.

Серебро Зубкова и Ко

В Турции в среду тоже проходил финал национального Кубка, но там обошлось без сенсаций. "Трабзонспор" в нем разгромно уступил "Галатасараю", за который разрывал Осимхен. Зубков отыграл весь матч, Батагова заменили до перерыва.

Выживание Жироны

"Жирона" гарантировала сохранение прописки в Ла Лиге за 2 тура до окончания сезона. Одолжение команде Цыганкова сделал "Вильярреал", переигравший их конкурентов из "Леганеса". Также "выжила" "Севилья".

Судаков на паузе

"Наполи" поставил "на паузу" переговоры по Георгию Судакову, сообщают авторитетные источники в Италии. И раньше конца клубного сезона к ним возвращаться не планируют. Ранее "Шахтер" отклонил 25-миллионный бид по Судакову из Неаполя.

Признание Трубина

Тем временем экс-партнер Судакова по "Шахтеру" Анатолий Трубин сверкает в Европе. Украинец был признан голкипером месяца в чемпионате Португалии. В 5 турах за апрель "Бенфика" набрала 13 очков, в которых у Трубина два "сухаря".

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