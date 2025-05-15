Серия пенальти в Украинском Классическом, сенсация Болоньи и серебро Зубкова. Главные новости за 14 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 мая.

"Шахтеру" и "Динамо" понадобилась серия пенальти для того, чтобы выявить победителя Кубка Украины. "Горняки" оказались удачливее и забрали 15-й трофей национального Кубка. А вместе с ним и путевку в ЛЕ на следующий сезон, хотя и тут есть свой момент .

"Болонья" сенсационно выиграла финал Кубка Италии. В финале "Милан" так и не нашел ответов против прессинга "россоблу", и безвольно проиграл. Для "Болоньи" это первый трофей в 21 веке. И первый выигранный финал в карьере коуча Винченцо Итальяно.

В Турции в среду тоже проходил финал национального Кубка, но там обошлось без сенсаций. "Трабзонспор" в нем разгромно уступил "Галатасараю", за который разрывал Осимхен. Зубков отыграл весь матч, Батагова заменили до перерыва.

"Жирона" гарантировала сохранение прописки в Ла Лиге за 2 тура до окончания сезона. Одолжение команде Цыганкова сделал "Вильярреал", переигравший их конкурентов из "Леганеса". Также "выжила" "Севилья".

"Наполи" поставил "на паузу" переговоры по Георгию Судакову, сообщают авторитетные источники в Италии. И раньше конца клубного сезона к ним возвращаться не планируют. Ранее "Шахтер" отклонил 25-миллионный бид по Судакову из Неаполя.

Тем временем экс-партнер Судакова по "Шахтеру" Анатолий Трубин сверкает в Европе. Украинец был признан голкипером месяца в чемпионате Португалии. В 5 турах за апрель "Бенфика" набрала 13 очков, в которых у Трубина два "сухаря".