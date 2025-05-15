Сборная Аргентины в товарищеском матче может сыграть против России - СМИ
Об этом сообщает издание TyC Sports
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины по футболу отправится в октябре этого года в турне по Китаю, где проведет два товарищеских поединка. Об этом сообщает издание TyC Sports.
Хотя точные даты, время и места проведения еще не определены, известно, что сначала аргентинцы сыграют с хозяевами - сборной Китая.
Второй спарринг аргентинцы проведут против одной из трех команд: Японии, России или Южной Кореи, соперник пока определяется.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:TyC Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не зря ему высказали претензии". Бывший вратарь раскритиковал действия Нещерета при пропущенном мяче
- Леоненко: Пусть Шацких забирает Шапаренко, хоть плов научится делать
- Милевский оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких
- Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000