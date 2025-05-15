Сборная Аргентины в товарищеском матче может сыграть против России - СМИ

Сборная Аргентины по футболу отправится в октябре этого года в турне по Китаю, где проведет два товарищеских поединка. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Хотя точные даты, время и места проведения еще не определены, известно, что сначала аргентинцы сыграют с хозяевами - сборной Китая.

Второй спарринг аргентинцы проведут против одной из трех команд: Японии, России или Южной Кореи, соперник пока определяется.