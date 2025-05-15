Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии
За два тура до завершения чемпионата клуб набрал 77 очков
Аль-Иттихад
"Аль-Иттихад" досрочно стал чемпионом Саудовской Профессиональной Лиги.
Решающей стала победа в матче 32-го тура над "Аль-Раедом", который состоялся 15 мая. "Аль-Иттихад" одолел соперника со счетом 1:3, что гарантировало команде золотые медали чемпионата.
За два тура до завершения чемпионата "Аль-Иттихад" набрал 77 очков, что сделало его недосягаемым для ближайшего преследователя - "Аль-Хиляля" (68 очков).
???? بـــطــل #دوري_روشن_السعودي للمحترفين 2024/25 ????☝️ pic.twitter.com/w3NRy45PsB— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 15, 2025
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