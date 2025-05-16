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Делегаты УЕФА выразили протест Инфантино. Причина связана с поездкой к Трампу

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Футбольный чиновник объяснил свою задержку

Делегаты УЕФА выразили протест Инфантино. Причина связана с поездкой к Трампу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько представителей европейских футбольных ассоциаций, включая президента УЕФА Александра Чеферина, покинули ежегодный конгресс ФИФА в Парагвае в знак протеста против позднего прибытия президента Джанни Инфантино на заседание в четверг.

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На этой неделе Инфантино находился на Ближнем Востоке вместе с президентом США Дональдом Трампом, посещавшим лидеров Саудовской Аравии и Катара, и прибыл в Парагвай с опозданием на несколько часов по сравнению с запланированным временем начала ежегодного собрания его организации.

"Ежегодный конгресс — это единственный важнейший орган, обеспечивающий надлежащее управление международным футболом. 210 ассоциаций-членов приехали со всего мира, чтобы принять участие в этом конгрессе здесь, в Парагвае, ожидая профессионального руководства и диалога на самом высоком уровне. Я понимаю разочарование и досаду европейских членов ФИФА, и нам жаль прекрасных хозяев мероприятия в Парагвае… Теперь мы ожидаем, что ФИФА объяснит эту ситуацию своим членам и обеспечит, чтобы голоса ассоциаций-членов были услышаны и уважались в будущем", - раскритиковала действия Джанни президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.

Задержка Инфантино привела к тому, что ежегодное собрание началось на три часа позже. Функционер несколько раз извинялся перед своей аудиторией после прибытия, ссылаясь на проблемы с рейсом из-за задержки и настаивая на том, что он был важен для представления футбола на политических встречах.

"Как президент ФИФА я обязан принимать решения в интересах организации. Я чувствовал, что мне нужно быть там, чтобы представлять футбол и всех вас", - сказал президент ФИФА.

Визит Инфантино на Ближний Восток состоялся чуть больше, чем через неделю после того, как он появился в Белом доме на первом публичном заседании целевой группы администрации Трампа по чемпионату мира-2026 , номинально призванной обеспечить бесперебойную работу турнира.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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