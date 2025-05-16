Завоевание чемпионства командой Бензема. Аль-Раед - Аль-Иттихад 1:3. Видео голов и обзор матча
Новый чемпион вместо "Аль-Хиляля"
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"Аль-Иттихад" одержал волевую победу над "Аль-Раедом" в 32-м туре саудовской Про-лиги.
На пропущенный гол на 9-й минуте команда Карима Бензема ответила тремя результативными ударами.
Таким образом, "Аль-Иттихад" досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии.
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"Аль-Раед" – "Аль-Иттихад" 1:3
Голы: Умар Гонсалес, 9 – Бергвейн, 21, Перейра, 40, Аль-Обуд, 47
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