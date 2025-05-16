  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Каземиро: Бразилия давно нуждалась в таком тренере, как Анчелотти

Общие новости

Бразильский хавбек МЮ поделился своими мыслями

Каземиро: Бразилия давно нуждалась в таком тренере, как Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро положительно отозвался о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

"После того, как ушел Тите, я думаю, что это должен был быть именно он. Бразилия нуждалась в таких профессионалах, как он, Бразилия нуждалась в громком имени, как он, в ком-то, кто вызывает уважение.

Это исключительный человек. Его видение игры, его стиль - это что-то невероятное. Когда он говорит о футболе - его слушают. Он заставляет игроков показывать максимум, выводит на пик.

Я немного расстроен, что это только на год. Я знаю его лично, и, честно, этого недостаточно. Надо было подписать его раньше", - сказал Каземиро.

Напомним, что 12 мая, Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

Читайте такжеТри английских гранда встретились с окружением звезды Реала
По теме
yellow-arrow
Владимир Зеленский пообщался с президентом ФИФА
yellow-arrow
Завоевание чемпионства командой Бензема. Аль-Раед - Аль-Иттихад 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Делегаты УЕФА выразили протест Инфантино. Причина связана с поездкой к Трампу
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости