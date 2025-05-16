Каземиро: Бразилия давно нуждалась в таком тренере, как Анчелотти

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро положительно отозвался о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

"После того, как ушел Тите, я думаю, что это должен был быть именно он. Бразилия нуждалась в таких профессионалах, как он, Бразилия нуждалась в громком имени, как он, в ком-то, кто вызывает уважение.

Это исключительный человек. Его видение игры, его стиль - это что-то невероятное. Когда он говорит о футболе - его слушают. Он заставляет игроков показывать максимум, выводит на пик.

Я немного расстроен, что это только на год. Я знаю его лично, и, честно, этого недостаточно. Надо было подписать его раньше", - сказал Каземиро.