Каземиро: Бразилия давно нуждалась в таком тренере, как Анчелотти
Бразильский хавбек МЮ поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро положительно отозвался о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.
"После того, как ушел Тите, я думаю, что это должен был быть именно он. Бразилия нуждалась в таких профессионалах, как он, Бразилия нуждалась в громком имени, как он, в ком-то, кто вызывает уважение.
Это исключительный человек. Его видение игры, его стиль - это что-то невероятное. Когда он говорит о футболе - его слушают. Он заставляет игроков показывать максимум, выводит на пик.
Я немного расстроен, что это только на год. Я знаю его лично, и, честно, этого недостаточно. Надо было подписать его раньше", - сказал Каземиро.
Напомним, что 12 мая, Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.
Популярное сейчас
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Чемпионство Барселоны, потенциальные трансферы Лунина и Судакова, а также травма Сыча. Главные новости за 15 мая
- "Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
- Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров