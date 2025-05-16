Президент Бразильской конфедерации футбола отстранен от должности. Известна причина
Решение принято на основании постановления суда Рио-де-Жанейро
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Эдналдо Родригес был отстранен от должности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) по решению суда Рио-де-Жанейро. Это произошло всего через несколько дней после того, как он объявил о назначении Карло Анчелотти следующим главным тренером национальной сборной Бразилии.
Причиной такого решения стали подозрения в подделке подписи бывшего президента CBF, Нунеса, под соглашением. Этот договор позволил Родригесу остаться в должности и признавала силу выборов 2022 года.
Первой подписью под этим соглашением, которое имело целью стабилизировать ситуацию в руководящем органе бразильского футбола, была именно подпись Нунеса. На момент подписания, по сообщениям, он находился в ментально ослабленном состоянии после сложной операции, связанной с лечением рака мозга.
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