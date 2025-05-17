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Радикальное изменение правила офсайда от Арсена Венгера хотят отклонить

Общие новости

Может оказать большое влияние на футбол

Радикальное изменение правила офсайда от Арсена Венгера хотят отклонить

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Радикальный план бывшего тренера “Арсенала” Арсена Венгера по изменению правила определения офсайда могут отклонить. Об этом сообщает The Times.

Сейчас Венгер занимает должность руководителя глобального развития ФИФА. Ранее он ввел это испытание на молодежных турнирах.

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По правилам между туловищами нападающего и защитника должен быть четкий дневной свет для того, чтобы был зафиксирован офсайд. Однако французский специалист признал на Конгрессе ФИФА в Парагвае на этой неделе, что у него есть опасения относительно данных, полученных во время испытаний.

Радикальное изменение правила офсайда от Арсена Венгера хотят отклонить - изображение 1

В марте международным советом футбольной ассоциации, контролирующей правила футбола, примет решение о дальнейших действиях. Однако, скорее всего, изменения придется сделать не столь радикальными, а значит их смягчить.

Виктор Монтальяни, вице-президент ФИФА, управляющий футболом в Северной и Центральной Америке и Карибском бассейне, прокомментировал "правило Венгера":

"Они провели одно испытание, и я не думаю, что его результаты были отличными. Если мы хотим изменить правило офсайда, его нужно тщательно проверить, поскольку это может существенно изменить игру с точки зрения тактики", – сказал Монтальяни.

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Арсен Венгер ФИФА офсайд
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Источник:
Times
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.05.2025 в 13:52
Так скільки не міняйте положення Правил сучасні технології все одно зможуть показати, відміряти у міліметрах Повернути це на розсуд суддів теж не можливо! Бо всі все побачать! Тому як не крути Правилами питання не зникнуть, а з'являться у новій площині!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.05.2025 в 13:52
Так скільки не міняйте положення Правил сучасні технології все одно зможуть показати, відміряти у міліметрах Повернути це на розсуд суддів теж не можливо! Бо всі все побачать! Тому як не крути Правилами питання не зникнуть, а з'являться у новій площині!
Ответить
0
1

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