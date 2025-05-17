Радикальное изменение правила офсайда от Арсена Венгера хотят отклонить
Может оказать большое влияние на футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Радикальный план бывшего тренера “Арсенала” Арсена Венгера по изменению правила определения офсайда могут отклонить. Об этом сообщает The Times.
Сейчас Венгер занимает должность руководителя глобального развития ФИФА. Ранее он ввел это испытание на молодежных турнирах.
По правилам между туловищами нападающего и защитника должен быть четкий дневной свет для того, чтобы был зафиксирован офсайд. Однако французский специалист признал на Конгрессе ФИФА в Парагвае на этой неделе, что у него есть опасения относительно данных, полученных во время испытаний.
В марте международным советом футбольной ассоциации, контролирующей правила футбола, примет решение о дальнейших действиях. Однако, скорее всего, изменения придется сделать не столь радикальными, а значит их смягчить.
Виктор Монтальяни, вице-президент ФИФА, управляющий футболом в Северной и Центральной Америке и Карибском бассейне, прокомментировал "правило Венгера":
"Они провели одно испытание, и я не думаю, что его результаты были отличными. Если мы хотим изменить правило офсайда, его нужно тщательно проверить, поскольку это может существенно изменить игру с точки зрения тактики", – сказал Монтальяни.
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