Поспособствовал разгрому украинца. Экс-футболист Ювентуса забил пушечный гол в MLS. ВИДЕО

Экс-футболист "Ювентуса" забил пушечный гол в MLS.

В матче против "Монреаля" Федерико Бернардески, выступающий за "Торонто", забил пушечный гол. Он прошёл по флангу, ворвался в штрафную, и невероятным ударом поразил ворота соперника.

MLS показало видео.

No left foot is better than @fbernardeschi. ???????? pic.twitter.com/5JYKkKWAfs