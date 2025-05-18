Поспособствовал разгрому украинца. Экс-футболист Ювентуса забил пушечный гол в MLS. ВИДЕО
Не сбавил оборотов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Ювентуса" забил пушечный гол в MLS.
В матче против "Монреаля" Федерико Бернардески, выступающий за "Торонто", забил пушечный гол. Он прошёл по флангу, ворвался в штрафную, и невероятным ударом поразил ворота соперника.
MLS показало видео.
No left foot is better than @fbernardeschi. ???????? pic.twitter.com/5JYKkKWAfs— Major League Soccer (@MLS) May 17, 2025
В данном матче Бернардески отметился дублем и ассистом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Федерико Бернардески сыграл за "Торонто" 14 матчей в MLS, в которых забил 4 гола и отметился 3 голевыми передачами.
Напомним, что за "Монреаль" выступает полузащитник Геннадий Синчук.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MLS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Лига 1. Уверенный финиш Ниццы, везение Фонсеки и чудесное спасение Гавра
- Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000