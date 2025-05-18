Поспособствовал разгрому украинца. Экс-футболист Ювентуса забил пушечный гол в MLS. ВИДЕО

Экс-футболист "Ювентуса" забил пушечный гол в MLS.

В матче против "Монреаля" Федерико Бернардески, выступающий за "Торонто", забил пушечный гол. Он прошёл по флангу, ворвался в штрафную, и невероятным ударом поразил ворота соперника.

MLS показало видео.

No left foot is better than @fbernardeschi. ???????? pic.twitter.com/5JYKkKWAfs — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2025

В данном матче Бернардески отметился дублем и ассистом.

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В этом сезоне Федерико Бернардески сыграл за "Торонто" 14 матчей в MLS, в которых забил 4 гола и отметился 3 голевыми передачами.

Напомним, что за "Монреаль" выступает полузащитник Геннадий Синчук.