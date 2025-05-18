  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Поспособствовал разгрому украинца. Экс-футболист Ювентуса забил пушечный гол в MLS. ВИДЕО

Общие новости

Не сбавил оборотов

Поспособствовал разгрому украинца. Экс-футболист Ювентуса забил пушечный гол в MLS. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист "Ювентуса" забил пушечный гол в MLS.

В матче против "Монреаля" Федерико Бернардески, выступающий за "Торонто", забил пушечный гол. Он прошёл по флангу, ворвался в штрафную, и невероятным ударом поразил ворота соперника.

MLS показало видео.

В данном матче Бернардески отметился дублем и ассистом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Федерико Бернардески сыграл за "Торонто" 14 матчей в MLS, в которых забил 4 гола и отметился 3 голевыми передачами.

Напомним, что за "Монреаль" выступает полузащитник Геннадий Синчук.

По теме
yellow-arrow
Радикальное изменение правила офсайда от Арсена Венгера хотят отклонить
yellow-arrow
Победы Челси и Виллы, дорогие билеты от Черноморца и подозрение Тимощуку. Главные новости за 16 мая
yellow-arrow
Президент Бразильской конфедерации футбола отстранен от должности. Известна причина
Торонто (Канада) Федерико Бернардески Монреаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MLS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости