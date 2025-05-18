Роналду четко решил свое будущее: сколько еще готов играть Криштиану?
Рассматривает предложения
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду четко решил по плану на будущее. Об этом сообщает Николо Скира.
Португалец не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он проведет в профессиональном футболе еще как минимум два сезона.
Свой следующий клуб Криштиану решит в ближайшие дни. Он получил несколько предложений, однако пока окончательно не выбрал ни одно из них.
Текущий контракт Роналду с “Аль-Насром” завершается 30 июня этого года. Он выступает за команду Саудовской Аравии с начала 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 12 млн. евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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