Роналду четко решил свое будущее: сколько еще готов играть Криштиану?

Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду четко решил по плану на будущее. Об этом сообщает Николо Скира.

Португалец не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он проведет в профессиональном футболе еще как минимум два сезона.

Свой следующий клуб Криштиану решит в ближайшие дни. Он получил несколько предложений, однако пока окончательно не выбрал ни одно из них.

Текущий контракт Роналду с “Аль-Насром” завершается 30 июня этого года. Он выступает за команду Саудовской Аравии с начала 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 12 млн. евро.