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Роналду четко решил свое будущее: сколько еще готов играть Криштиану?

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Роналду четко решил свое будущее: сколько еще готов играть Криштиану?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду четко решил по плану на будущее. Об этом сообщает Николо Скира.

Португалец не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он проведет в профессиональном футболе еще как минимум два сезона.

Свой следующий клуб Криштиану решит в ближайшие дни. Он получил несколько предложений, однако пока окончательно не выбрал ни одно из них.

Текущий контракт Роналду с “Аль-Насром” завершается 30 июня этого года. Он выступает за команду Саудовской Аравии с начала 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 12 млн. евро.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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