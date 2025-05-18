К годовщине закрытия проекта УЕФА под названием Кубок обладателей Кубков. Некоторые интересные факты из истории канувшего в Лету турнира

Ровно 26 лет назад, 19 мая 1999 года, завершилась история Кубка обладателей Кубков. В следующем сезоне-1999/2000 этот турнир был упразднен по причине снижения своей популярности и объединен с Кубком УЕФА. Но даже сегодня, спустя четверть века после своего исчезновения, он заслуживает того, чтобы вспомнить несколько любопытных фактов из его истории…

Кубок обладателей Кубков – единственный турнир УЕФА, который никому не удавалось выиграть даже два раза подряд. И это при том, что у многих команд получалось два сезона кряду дойти до финала. Так было с "Фиорентиной" (1961-62), мадридским "Атлетико" (1962-63), "Миланом" (1973-74), "Аяксом" (1987-88), "Пармой" (1993-94), "Арсеналом" (1994-95) и ПСЖ (1996-97). Все эти клубы, выиграв турнир, на следующий год проигрывали в финале. Исключением из этого "правила" стала итальянская "Сампдория", которая, проиграв "Барселоне" в финале 1989-го (0:2), год спустя взяла трофей, одолев с тем же счетом в овертайме "Андерлехт".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В КОК предусматривалась та же опция для триумфаторов турнира, как и в Кубке чемпионов: команда, победившая в нем трижды подряд или 5 раз в общей сложности, получала право забрать его себе навечно. Парадоксально, но факт: ни того, ни другого за почти 40-летнюю историю Кубка Кубков так и не случилось!

Кубок Кубков был знаковым турниром для киевского "Динамо". Ведь именно тут в сезоне-1965/66 "бело-синие" дебютировали в еврокубках (к слову, первыми из команд СССР). А затем дважды, в 1975-м и 1986-м, выигрывали трофей, с одинаковым счетом 3:0 обыграв в финалах венгерский "Ференцварош" и испанский "Атлетико" соответственно. Кроме киевлян еще одной советской команде удалось победить в турнире: динамовцы Тбилиси стали лучшими в сезоне-1980/81.

Кубок Кубков до сих пор остается единственным выигранным международным трофеем для таких европейских "тяжеловесов" как "Арсенал", ПСЖ, "Лацио", лиссабонский "Спортинг".

Кубок Кубков был единственным турниром, в финале которого ни разу не встречались клубы из одной страны, хотя теоретически такой сценарий мог бы быть возможен. В разные годы на более ранних стадиях турнира пересекались друг с другом "Челси" и "Манчестер Сити" (полуфинал-1970/71), "Барселона" и "Валенсия" (четвертьфинал-1979/80), "Вердер" и "Ганновер" (1/16 розыгрыша-1992/93), "Депортиво" и "Сарагоса" (четвертьфинал-1995/96).

Кубок Кубков расценивался УЕФА как второй по значимости турнир в европейском футболе, даже при том, что по составу участников выглядел слабее не только Кубка чемпионов, но даже Кубка УЕФА (национальный Кубок нередко выигрывают не самые сильные команды, в том числе из низших лиг). Поэтому начиная с 1972 года обладатель КОК получал право играть с победителем Кубка/Лиги чемпионов за Суперкубок УЕФА. И ровно в половине случаев (12 из 24) владелец Кубка Кубков оказывался сильнее триумфатора КЕЧ. Первый прецедент случился в 1975-м, когда киевское "Динамо" благодаря голам Олега Блохина дважды обыграло мюнхенскую "Баварию" (1:0 в гостях и 2:0 дома).

Кубок Кубков – единственный турнир, который так и не покорился мадридскому "Реалу". Королевский клуб дважды играл в финале – в 1970 и 1983 годах, но в обоих случаях проигрывал с одинаковым счетом 1:2 "Челси" и "Абердину" соответственно.

А вот самый принципиальный соперник "сливочных" – "Барселона" – наоборот является рекордсменом турнира сразу в двух номинациях: по участию в финалах (6 раз) и по количеству завоеванных титулов (4). И хотя "блау-гранас" так и не добрались по числу побед в Кубке Кубков до заветной пятерки, остановившись в шаге от нее, трофей на вечное хранение был передан именно каталонцам, несмотря на протесты последнего победителя КОК в лице римского "Лацио".

Испанским командам принадлежит не только личный, но и коллективный рекорд по количеству участий в финалах Кубка Кубков: представители Примеры "засветились" в 14 решающих матчах (процент побед – 50/50). Английские клубы чуть уступают пиренейцам по количеству финалов (13), но превосходят полпредов Ла Лиги по числу побед в них (8 триумфов, 5 поражений).

Еще одним рекордом турнира владеет "Андерлехт": бельгийцы единственные, кому удавалось выходить в финал Кубка Кубков три раза подряд – в 1976, 1977 и 1978 годах. Выиграть трофей удалось дважды, в первом и последнем случае. А в финале 1977 года сильнее оказался "Гамбург".

Ареной, которая чаще других принимала финалы КОК, был стадион "Де Кейп" в Роттердаме, домашняя поляна "Фейеноорда". Трофей там разыгрывался целых шесть раз (1963, 1968, 1974, 1985, 1991, 1997). По четыре финала проводились на брюссельском "Эйзеле" и базельском "Санкт-Якоб Парке".

В финале последнего розыгрыша Кубка Кубков "Лацио" Свена-Горана Эрикссона взял верх над "Мальоркой" Эктора Купера (2:1), благодаря голам Кристиана Вьери и Павела Недведа. Для римских "орлов" та победа остается единственной в клубной истории. А тот матч остается последним на данный момент еврокубковым финалом, в котором итальянской команде удалось выиграть у испанской.

С расширением Лиги чемпионов в 1997 году, многие команды, которые выиграли национальный Кубок, финишируя при этом вторыми в своем чемпионате, получили право участвовать в ЛЧ. Это заметно ослабило состав участников Кубка Кубков, и его престиж начал снижаться. Как следствие, понизился и интерес к турниру, поэтому поле завершения сезона-1998/99 УЕФА принял решение соревнование упразднить. С тех пор победители национальных Кубков, если они не квалифицировались в Лигу чемпионов, получили право играть в Кубке УЕФА, а позже и Лиге Европы.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine