Среди легенд. IFFHS назвал лучшего футболиста всех времён

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста всех времён.

Федерация составила рейтинг из 10-ти лучших футболистов. Самым лучшим признан нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

В первой тройке также разместились Пеле и Диего Марадона.

ТОП-10 лучших футболистов по версии IFFHS

Лионель Месси Пеле Диего Марадона Криштиано Роналду Йохан Кройф Роналдо Зинедин Зидан Франс Бекенбауэр Альфредо Ди Стефано Роналдиньо

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Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси сыграл в 16-ти матчах «Интера Майами», в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.