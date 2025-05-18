Среди легенд. IFFHS назвал лучшего футболиста всех времён
Сильный список получился
Фото - IFFHS - www.iffhs.com/
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста всех времён.
Федерация составила рейтинг из 10-ти лучших футболистов. Самым лучшим признан нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.
В первой тройке также разместились Пеле и Диего Марадона.
ТОП-10 лучших футболистов по версии IFFHS
- Лионель Месси
- Пеле
- Диего Марадона
- Криштиано Роналду
- Йохан Кройф
- Роналдо
- Зинедин Зидан
- Франс Бекенбауэр
- Альфредо Ди Стефано
- Роналдиньо
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Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси сыграл в 16-ти матчах «Интера Майами», в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.
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Источник:IFFHS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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