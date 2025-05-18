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Среди легенд. IFFHS назвал лучшего футболиста всех времён

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Сильный список получился

Среди легенд. IFFHS назвал лучшего футболиста всех времён

Фото - IFFHS - www.iffhs.com/

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста всех времён.

Федерация составила рейтинг из 10-ти лучших футболистов. Самым лучшим признан нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

В первой тройке также разместились Пеле и Диего Марадона.

ТОП-10 лучших футболистов по версии IFFHS

  1. Лионель Месси
  2. Пеле
  3. Диего Марадона
  4. Криштиано Роналду
  5. Йохан Кройф
  6. Роналдо
  7. Зинедин Зидан
  8. Франс Бекенбауэр
  9. Альфредо Ди Стефано
  10. Роналдиньо
Среди легенд. IFFHS назвал лучшего футболиста всех времён - изображение 1
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Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси сыграл в 16-ти матчах «Интера Майами», в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Источник:
IFFHS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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