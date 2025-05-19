Стала известна дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2025 года
69 церемония вручения награды "Золотой мяч"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна дата проведения 69-й церемонии вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч".
Торжественное событие состоится в понедельник, 22 сентября 2025 года, в Париже, в знаменитом театре Шатле (Théâtre du Châtelet).
The 6️⃣9️⃣th ceremony of the Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) May 19, 2025
???? Paris, Théâtre du Châtelet
???? September, 22nd 2025@UEFA #ballondor pic.twitter.com/6fkV7BhUNT
Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Родри.
Читайте такжеСалах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ballon d'Or
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.05.2025 в 18:12
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- Динамо стало чемпионом Украины, Шахтер – третий, вылет Черноморца, матчи Лунина и Крапивцова. Главные новости за 18 мая
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1