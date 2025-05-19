  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Стала известна дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2025 года

Общие новости

69 церемония вручения награды "Золотой мяч"

Стала известна дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2025 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна дата проведения 69-й церемонии вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч".

Торжественное событие состоится в понедельник, 22 сентября 2025 года, в Париже, в знаменитом театре Шатле (Théâtre du Châtelet).

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Родри.

Читайте такжеСалах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча
По теме
yellow-arrow
Наставник Олимпиакоса упомянул Яремчука после победы в Кубке
yellow-arrow
Динамо стало чемпионом Украины, Шахтер – третий, вылет Черноморца, матчи Лунина и Крапивцова. Главные новости за 18 мая
yellow-arrow
К годовщине закрытия проекта УЕФА под названием Кубок обладателей Кубков. Некоторые интересные факты из истории канувшего в Лету турнира
Золотой мяч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ballon d'Or
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.05.2025 в 18:12
Ламин Ямаль, готовь у себя дома почётное место для ЗМ.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.05.2025 в 18:12
Ламин Ямаль, готовь у себя дома почётное место для ЗМ.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости