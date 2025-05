Стала известна дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2025 года

Стала известна дата проведения 69-й церемонии вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч".

Торжественное событие состоится в понедельник, 22 сентября 2025 года, в Париже, в знаменитом театре Шатле (Théâtre du Châtelet).

The 6️⃣9️⃣th ceremony of the Ballon d’Or



???? Paris, Théâtre du Châtelet



???? September, 22nd 2025@UEFA #ballondor pic.twitter.com/6fkV7BhUNT